“È una giornata storica, siamo ad un il punto di svolta ” per la ricostruzione del Paese. Così il presidente argentino Javier Milei ha commentato la vittoria del suo partito alle elezioni legislative, con oltre il 40% dei voti. “Dobbiamo rafforzare il percorso riformista nei prossimi due anni per consolidare la crescita e il decollo definitivo dell’Argentina”, ha aggiunto Milei come riportato dai media locali. Milei ha ringraziato uno a uno la sua squadra di ministri e altri funzionari. “E anche i due artefici di questo miracolo: Karina Milei e Santiago Caputo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milei festeggia così davanti ai propri elettori: “È la svolta, ora costruiamo la grande Argentina” – Video