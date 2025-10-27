Milano torna Fashion Graduate Italia | la settimana della moda dedicata ai talenti emergenti
Milano, 27 ottobre 2025 – Dal 28 al 30 ottobre 2025, Milano torna a essere la capitale della creatività con Fashion Graduate Italia, la prima fashion week aperta alla città dedicata ai talenti emergenti della moda. Organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano, la manifestazione – giunta all’undicesima edizione – sceglie come tema guida “Bridging Tribes, Building Dreams”, un manifesto che invita a superare le differenze e a celebrare la moda come linguaggio universale capace di unire culture, visioni e identità. Nei tre giorni di sfilate, talk e incontri, i giovani designer delle migliori accademie italiane porteranno in scena un dialogo tra artigianalità e sperimentazione, tradizione e nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
