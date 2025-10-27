Milano sfata il tabù Forum Venezia ko con il tridente

L’Olimpia "viola" il Forum per la prima volta in stagione tra campionato ed Eurolega ed infila la terza vittoria consecutiva in Serie A. Una partita giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre, che l’Olimpia ha saputo prendere in mano nella ripresa dimostrando in questo caso grande attenzione ai particolari, sapendo alzare l’intensità in difesa, quando ha fatto il vuoto verso la fine del terzo periodo con una fiammata da 11-2 (82-72 al 30’). Sono addirittura 3 i migliori realizzatori, tutti a quota 23: Shields (56 da 2, 34 da 3), Booker (59 da 2, 35 da 3) e Brooks (56 da 2, 37 da 3) autori di una una partita concreta, con gli ultimi due autori dello scatto finale nell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

