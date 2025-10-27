Milano sfata il tabù Forum Venezia ko con il tridente
L’Olimpia "viola" il Forum per la prima volta in stagione tra campionato ed Eurolega ed infila la terza vittoria consecutiva in Serie A. Una partita giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre, che l’Olimpia ha saputo prendere in mano nella ripresa dimostrando in questo caso grande attenzione ai particolari, sapendo alzare l’intensità in difesa, quando ha fatto il vuoto verso la fine del terzo periodo con una fiammata da 11-2 (82-72 al 30’). Sono addirittura 3 i migliori realizzatori, tutti a quota 23: Shields (56 da 2, 34 da 3), Booker (59 da 2, 35 da 3) e Brooks (56 da 2, 37 da 3) autori di una una partita concreta, con gli ultimi due autori dello scatto finale nell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
LBA (4ª giornata) - L'Olimpia Milano sfata il tabù Forum e conquista la prima vittoria stagionale battendo la Reyer Venezia con il trio Shields-Booker-Brooks da ben 69 punti (23 a testa)! Ottimo impatto dell'ex Tonut nel momento della fuga - facebook.com Vai su Facebook
Milano sfata il tabù Forum. Venezia ko con il tridente - L’Olimpia "viola" il Forum per la prima volta in stagione tra campionato ed Eurolega ed infila la terza vittoria consecutiva in Serie A. Secondo ilgiorno.it
Milano ko al Forum tre set a zero: domina Conegliano. martedì sera la corazzata veneta potrebbe chiudere i conti - Sulle magliette distribuite agli oltre 12mila tifosi sugli spalti dell’Unipol Forum di Assago c’era scritto «Dove si balla». Scrive milano.corriere.it
Fabri Fibra, doppio concerto al Forum di Milano: il ritorno col botto dopo due anni di assenza, sul palco amici e colleghi - Il rapper di Senigallia, adottato da Milano (al secolo Fabrizio Tarducci, 48 anni), chiude con il botto il suo tour estivo, pronto a ripartire a novembre 2025 nei club. Lo riporta leggo.it