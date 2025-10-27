Milano malore alla guida per il fratello di Paolo Maldini | schianto contro 4 auto in sosta

Come sta Alessandro Maldini dopo l’incidente in auto in via Faruffini. Momenti di paura in via Faruffini, zona De Angeli, dove Alessandro Maldini, 55 anni, fratello minore dell’ex capitano del Milan Paolo Maldini, è rimasto coinvolto in un incidente stradale dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava alla guida della sua auto. È successo poco dopo le 13:00 di lunedì 28 ottobre, all’incrocio tra via Faruffini e via Correggio, a pochi passi da una delle zone più trafficate della città. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava procedendo lungo via Previati in direzione via Sanzio quando, improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo finendo contro quattro automobili parcheggiate regolarmente a bordo strada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milano, malore alla guida per il fratello di Paolo Maldini: schianto contro 4 auto in sosta

Un guasto e un malore, disagi in metro a Milano: una linea chiusa e un'altra rallentata

Milano. Tragedia a San Vittore, due morti sospette in appena 12 ore di Damiano Aliprandi Il Dubbio, 11 ottobre 2025 Due vite spezzate nel giro di dodici ore avvenuti nel carcere milanese di San Vittore. Altri tre detenuti hanno avvertito un malore. E un'indagin

