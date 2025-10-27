Milano la Natività di Lorenzo Lotto illumina il Natale al Museo Diocesano

Milano, 27 ottobre 2025 – Il Natale del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano sarà illuminato dalla Natività (1525) di Lorenzo Lotto (1480-1556), in arrivo dalla Pinacoteca Nazionale di Siena. L'opera, realizzata dall'artista definito "il genio inquieto" del Rinascimento per la sua straordinaria originalità, sarà al centro dell'esposizione che, per la diciassettesima edizione dell'iniziativa, è curata da Axel Hémery, direttore dei Musei Nazionali di Siena, e da Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano. E sarà esposta dal 28 ottobre 2025 all'1 febbraio 2026. “Quest'anno abbiamo il piacere di presentare come Capolavoro per Milano la splendida tavola di Lorenzo Lotto, proveniente dalla Pinacoteca Nazionale di Siena - afferma Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano e co-curatrice della mostra -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

