Vivono accampati nei tanti sottopassi vicini alla stazione centrale di Milano, tra sacchetti, rifiuti, topi e auto che sfrecciano. I clochard da tempo hanno trasformato queste gallerie in posti dove rifugiarsi, nel più assoluto degrado. Si ritrovano a decine, appena scende il buio, ma molti non abbandonano il loro giaciglio nemmeno durante il giorno. I più sono sbandati, con problemi di alcol e droga, quasi tutti extracomunitari, come questo ragazzo che arriva dal Gambia. Inutili finora i tentativi, fatti più volte, di ripulire l'area, ormai diventata una città sotterranea, da cui in pochi hanno il coraggio di passare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, i clochard tornano nei sottopassi della Stazione Centrale