Milano grande successo per la prima sfilata di SHEIN in Italia

361magazine.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento che ha unito passato e futuro, tra atmosfere vintage e creatività contemporanea. Il debutto italiano di SHEIN con l’indimenticabile sfilata The Urban Ritual. Un bar d’altri tempi trasformato in passerella, luci soffuse in stile speakeasy anni ’50, musica che fonde sonorità urban con suggestioni retrò e una platea in cui convivono creator digitali, stampa di settore, volti noti e talenti emergenti della moda e della danza. È questo il quadro che ha animato lo scorso 16 ottobre la prima sfilata italiana di SHEIN, andata in scena a Milano nella suggestiva location post-industriale di Rubattino 56. 🔗 Leggi su 361magazine.com

milano grande successo per la prima sfilata di shein in italia

© 361magazine.com - Milano, grande successo per la prima sfilata di SHEIN in Italia

Approfondisci con queste news

milano grande successo primaMilano è diventata grande: il trionfo in Supercoppa Italiana 2025 lancia la Vero Volley di Paola Egonu. Ma ha senso vederla come l'anti-Conegliano? - Milano è diventata grande: il trionfo in Supercoppa lancia la Vero Volley di Paola Egonu. Riporta eurosport.it

milano grande successo primaMilano, «Il grande buio» di una metropoli che caccia i suoi abitanti dal centro (e fa intrecciare le loro storie) - Al «Mezzé» presentazione in musica dell'ultimo romanzo del giornalista Matteo Speroni: un giallo ambientato in una città (Milano? Secondo msn.com

"MIRACOLO MILANO” PRESENTATO AL SENATO: GRANDE SUCCESSO (1) - E non solo per quello che è stato fatto di straordinario a Milano, ma per quello che si farà. Da 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Grande Successo Prima