Milano falsi verbali e perquisizioni | indagati sette agenti della Questura

Un’inchiesta scuote la Questura di Milano: sette agenti, prevalentemente in servizio alle Volanti, sono finiti sotto indagine per falso in atto pubblico e perquisizione arbitraria. Secondo quanto emerso, avrebbero inventato inseguimenti, perquisizioni e arresti, falsificando i verbali ufficiali. L’indagine, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Celle, non evidenzia motivazioni economiche alla base . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano, falsi verbali e perquisizioni: indagati sette agenti della Questura

