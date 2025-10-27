Milano due ragazzi accoltellati da nordafricani | gravissimo un 18enne

Il diciottenne, italiano, è stato ferito al bacino e sotto un orecchio. È stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, due ragazzi accoltellati da nordafricani: gravissimo un 18enne

