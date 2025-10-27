Milano-Cortina Malagò all' evento de Il Giornale | L' Europa deve darci una mano
Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina, torna sulle sue dichiarazioni sul ruolo dell'Europa nei Giochi 2026 rilasciate la scorsa settimana durante un evento all'Università Bocconi di Milano. "Mi si chiede di partecipare a un'iniziativa di Bocconi per parlare di Europa e della candidatura per Milano-Cortina, con il grande onore di avere la presidente Metsola - spiega, intervistato da Alessandro Sallusti, all'evento organizzato dal Giornale per i 100 giorni da Milano-Cortina -. Era previsto che io parlassi alla fine dopo vari soggetti, da cui avevo sentito cose bellissime: 'Siamo tutti contenti, l'Europa vi è vicina'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Venosa : La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa anche in Basilicata! Dal 21 al 29 dicembre 2025, il simbolo universale di pace, unità e sport attraverserà la nostra splendida regione, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi dell’antica L - facebook.com Vai su Facebook
Ciak! Azione!? The director and screenwriter Giuseppe Tornatore will be one of the Torchbearers for Milano Cortina 2026!? After the Oscars and the Golden Globe, now he holds the Olympic Torch in his hands!? $MilanoCortina2026 $Olympics $GiuseppeT - X Vai su X
Milano-Cortina, Malagò all'evento de Il Giornale: "L'Europa deve darci una mano" - Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina, torna sulle sue dichiarazioni sul ruolo dell'Europa nei Giochi 2026 rilasciate ... Riporta iltempo.it
"100 giorni a Milano Cortina 2026". L'evento del Giornale per raccontare i Giochi - L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione al link: https://shorturl. Si legge su msn.com
Milano wine week. Eventi, note, solidarietà. Brindisi sotto l’Arco - La manifestazione Milano wine week, da domani fino al 12 ottobre, giunge alla sua ottava edizione, con un fitto calendario di degustazioni, masterclass con i migliori sommelier ... Riporta quotidiano.net