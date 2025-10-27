Milano Cortina 2026 modificati per precauzione i trampolini di Predazzo Cambiano gli impianti di salto con gli sci e combinata nordica

I trampolini di Predazzo, deputati a ospitare le gare di salto con gli sci e combinata nordica dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, sono stati modificati. I tre gravi infortuni verificatisi a fine settembre durante il test event tenuto nella località trentina avevano messo sotto accusa gli impianti, da alcuni ritenuti “ pericolosi ”. I manager della disciplina non sono rimasti inermi e hanno preso le contromisure del caso. Il race director della Fis, Sandro Pertile, ha spiegato alla testata di riferimento skijumping.pl quali sono stati gli esiti dell’indagine e quali le contromisure prese una volta effettuata l’ analisi del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano Cortina 2026, modificati per precauzione i trampolini di Predazzo. Cambiano gli impianti di salto con gli sci e combinata nordica

