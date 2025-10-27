Milano arrestato il picchiatore seriale | sette donne aggredite in due mesi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un 23enne senegalese accusato di violenze senza motivo. La Polizia di Milano ha arrestato un giovane di 23 anni, originario del Senegal, accusato di aver aggredito almeno sette donne tra agosto e ottobre, provocando lesioni gravi con prognosi fino a 60 giorni. Dopo due mesi e mezzo di indagini serrate, per il ragazzo si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, dove potrebbe restare a lungo. Le violenze, del tutto immotivate e casuali, avevano gettato nel panico diverse zone del centro cittadino, dove il giovane colpiva senza preavviso e fuggiva subito dopo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, arrestato il “picchiatore seriale”: sette donne aggredite in due mesi

