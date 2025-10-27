Milano arrestato il picchiatore seriale di donne

È un cittadino senegalese di 23 anni, in Italia come rifugiato. Ha diversi precedenti per rapina e furto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, arrestato il picchiatore seriale di donne

Aggrediva donne a caso a Milano, per strada, picchiandole senza motivo e procurando, in alcuni casi, anche delle fratture. Sette i casi denunciati, ma la Polizia di Stato, che lo ha individuato e arrestato, non esclude che ne possano emergere altri - facebook.com Vai su Facebook

Milano, arrestato pedofilo: il vicino di casa 67enne abusava di due fratellini attirati con dolci e regali - X Vai su X

Milano, arrestato il «picchiatore seriale» di donne: per le vittime (casuali) prognosi fino a 60 giorni. Colpiva tra la Centrale e Porta Venezia - Aboubacar Seke, 27enne senegalese, arrestato per lesioni aggravate e continuate: aveva preso di mira le donne, sette aggressioni tra agosto e ottobre, quattro in mezz'ora. Come scrive milano.corriere.it

Preso il picchiatore seriale di donne (con 11 alias) a Milano: vittime scelte a caso e prese a botte in strada - Arrestato un 23enne senegalese accusato di almeno 7 episodi nella zona di corso Buenos Aires, Stazione Centrale e Porta Venezia. Riporta msn.com