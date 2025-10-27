Milano aggredita da conoscenti connazionali perché non indossava il velo
Sabato scorso è stata aggredita sotto gli occhi della figlia da conoscenti connazionali perché non indossava il velo. È accaduto a una donna marocchina, 44 anni, residente a Sesto San Giovanni, hinterland di Milano. La scena è stata notata da alcuni testimoni, che hanno dato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine. Ferita e sotto shock, la donna è stata soccorsa e portata all'ospedale più vicino per essere medicata. Ascoltata dalla polizia, ha sporto denuncia contro i suoi aggressori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
