Milan Tomori torna titolare a Bergamo | Allegri ritrova il suo leader difensivo Dubbi in attacco accanto a Leao
Il Milan si prepara alla sfida di domani sera contro l’ Atalanta con una certezza in più: Fikayo Tomori tornerà al centro della difesa. Dopo aver osservato un turno di riposo contro il Pisa, il difensore inglese è pronto a riprendere il suo posto nella linea arretrata, restituendo equilibrio e leadership a un reparto che senza di lui ha sofferto più del previsto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri ha deciso di riaffidargli la guida della retroguardia rossonera. Al suo fianco resta da sciogliere il dubbio su chi completerà il reparto, ma la presenza di Tomori rappresenta un segnale di stabilità per una squadra che a Bergamo è chiamata a una prova di maturità, contro un’avversaria in salute e difficile da affrontare sul proprio campo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
