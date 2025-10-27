Milan seve un attaccante vero?

Il Milan continua a fare i conti con il problema dell'attaccante centrale, un ruolo che sembra non riuscire a trovare il giusto erede dopo Olivier Giroud. Come scrive Tuttosport nell'edizione odierna, la situazione sta diventando sempre più evidente. Non siamo ancora arrivati al "caso" della maglia numero "9" come successe per gli eredi di Pippo Inzaghi, ma il problema c'è ed è concreto. L'ultimo gol realizzato da un centravanti del Milan in Serie A risale al 9 maggio 2025, quando Santiago Gimenez segnò due volte nella vittoria per 3-1 contro il Bologna.

