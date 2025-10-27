Milan seve un attaccante vero?

. Il problema persiste nella squadra di Allegri e nell’analisi di Tuttosport si ha una certezza: manca “un” Giroud!. Il Milan  continua a fare i conti con il  problema dell’attaccante centrale, un ruolo che sembra non riuscire a trovare il giusto erede dopo  Olivier Giroud. Come scrive  Tuttosport  nell’edizione odierna, la situazione sta diventando sempre più evidente. Non siamo ancora arrivati al “caso” della maglia numero “9” come successe per gli eredi di  Pippo Inzaghi, ma il problema c’è ed è concreto. L’ultimo gol realizzato da un  centravanti del Milan  in  Serie A  risale al  9 maggio 2025, quando  Santiago Gimenez  segnò due volte nella vittoria per  3-1 contro il Bologna. 🔗 Leggi su Parlami.eu

