Milan seve un attaccante vero? Il problema persiste nella squadra di Allegri e nell’analisi di Tuttosport si ha una certezza | manca un Giroud!

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, seve un attaccante vero? Il problema persiste nella squadra di Allegri. Nellanalisi di Tuttosport manca un Giorud per risolvere il problema Il Milan continua a fare i conti con il problema dell’attaccante centrale, un ruolo che sembra non riuscire a trovare il giusto erede dopo Olivier Giroud. Come scrive Tuttosport nell’edizione odierna, la situazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan seve un attaccante vero il problema persiste nella squadra di allegri e nell8217analisi di tuttosport si ha una certezza manca un giroud

© Calcionews24.com - Milan, seve un attaccante vero? Il problema persiste nella squadra di Allegri e nell’analisi di Tuttosport si ha una certezza: manca “un” Giroud!

Altre letture consigliate

milan seve attaccante veroIl Milan di Allegri cerca un centravanti vero: spunta un profilo della Ligue 1 con carta d’identità europea e numeri già importanti - L’obiettivo è un giocatore giovane, con ampi margini di crescita, capace di alternare potenza e tecnica in area di rigore. Riporta mondosportivo.it

milan seve attaccante veroRetroscena Milan, altro che Dovbyk: l’obiettivo era l’attaccante della Nazionale - Non era Artem Dovbyk il vero obiettivo del Milan per l'attacco, ma il centravanti della Nazionale. spaziomilan.it scrive

E se fosse lui l’unico vero insostituibile di questo Milan? -  Il Milan vince in rimonta contro la Fiorentina e conquista la vetta della classifica in solitaria. Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Seve Attaccante Vero