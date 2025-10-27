Milan seve un attaccante vero? Il problema persiste nella squadra di Allegri e nell’analisi di Tuttosport si ha una certezza | manca un Giroud!

Milan, seve un attaccante vero? Il problema persiste nella squadra di Allegri. Nell’analisi di Tuttosport manca un Giorud per risolvere il problema Il Milan continua a fare i conti con il problema dell’attaccante centrale, un ruolo che sembra non riuscire a trovare il giusto erede dopo Olivier Giroud. Come scrive Tuttosport nell’edizione odierna, la situazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, seve un attaccante vero? Il problema persiste nella squadra di Allegri e nell’analisi di Tuttosport si ha una certezza: manca “un” Giroud!

