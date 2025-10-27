Milan scatenato Tare chiude l’affare | Marotta beffato

L’ultimo week end di Serie A ha evidenziato un’esigenza ovvia: per Milan e Inter è necessario intervenire sul mercato. Tare è pronto a beffare Marotta. Non è stato un fine settimana da ricordare per le due milanesi. Il Milan ha strappato un pareggio in extremis contro il Pisa (2-2), evitando la sconfitta ma lasciando sul campo due punti che rischiano di pesare nella corsa scudetto. I rossoneri restano comunque alle spalle del Napoli, ma la sensazione è quella di una squadra che fatica a mantenere costanza e solidità nei momenti decisivi. Un campanello d’allarme che porta inevitabilmente a pensare al mercato, dove la priorità per la dirigenza è rinforzare la difesa con un profilo d’esperienza e personalità. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

