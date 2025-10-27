Milan Roma i tifosi possono sorridere! La sfida di Serie A sarà gratis su DAZN | il match sarà visibile in chiaro! Tutti i dettagli

Milan Roma in chiaro su DAZN: la grande sfida di Serie A sarà gratuita per tutti i tifosi. Le ultimissime notizie Per la stagione 202526 tornano su DAZN i match di Serie A Enilive trasmessi in chiaro e gratuitamente. Ad aprire il programma sarà subito un big match: Milan-Roma, in calendario domenica 2 novembre alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Roma, i tifosi possono sorridere! La sfida di Serie A sarà gratis su DAZN: il match sarà visibile in chiaro! Tutti i dettagli

