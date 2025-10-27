Milan-Roma DAZN trasmetterà in chiaro il match del 2 novembre | le info

Per la stagione 202526, DAZN conferma la trasmissione in chiaro e gratuita di alcune partite di Serie A Enilive, come già accaduto lo scorso anno. Ad aprire il palinsesto sarà una sfida d’altissimo livello: Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45, che sarà visibile solo su DAZN anche per chi non dispone di un abbonamento. Un’occasione speciale per tutti gli appassionati, che potranno vivere l’atmosfera infuocata di San Siro in una partita chiave per gli equilibri del campionato. I dettagli. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

