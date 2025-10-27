Milan-Roma DAZN trasmetterà in chiaro il match del 2 novembre | le info

Per la stagione 202526, DAZN conferma la trasmissione in chiaro e gratuita di alcune partite di Serie A Enilive, come già accaduto lo scorso anno. Ad aprire il palinsesto sarà una sfida d’altissimo livello: Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45, che sarà visibile solo su DAZN anche per chi non dispone di un abbonamento. Un’occasione speciale per tutti gli appassionati, che potranno vivere l’atmosfera infuocata di San Siro in una partita chiave per gli equilibri del campionato. I dettagli. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Milan-Roma, DAZN trasmetterà in chiaro il match del 2 novembre: le info

Altri contenuti sullo stesso argomento

$Inter in crisi negli scontri diretti: solo 2 vittorie da oltre un anno contro Milan, Roma, Napoli e Juventus - X Vai su X

Per un gol su azione dell'argentino in campionato bisogna tornare a Milan-Roma di dicembre Vai su Facebook

DAZN, Milan-Roma sarà visibile in chiaro e gratuitamente - Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 2025/26 tornano i match di Serie A Enilive visibili in chiaro e gratuitamente su DAZN. Riporta milannews.it

Milan-Roma sarà visibile gratuitamente su Dazn: le ultime - La gara valevole la decima giornata di campionato sarà trasmessa gratis, permettendo anche a chi non è abbonato di seguirla ... Secondo ilromanista.eu

La Serie A torna in chiaro su DAZN: come vedere Milan-Roma - Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 2025/26 tornano i match di Serie A Enilive visibili in chiaro e gratuitamente su DAZN. msn.com scrive