Milan Pulisic torna prima del previsto | anche per gli USA? Furlani al lavoro per evitarlo

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante rossonero Christian Pulisic, infortunatosi con la Nazionale USA durante l'ultima sosta della Serie A, potrebbe tornare presto in campo con il Milan: sta bruciando i tempi, potrebbe rientrare già ai primi di novembre. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

