Milan Modric torna in Nazionale | il CT Dalic convoca il rossonero

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'oggi sono arrivate le convocazioni di Zlatko Dalic, CT della Croazia: Luka Modric, centrocampista del Milan, torna in Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan modric torna in nazionale il ct dalic convoca il rossonero

© Pianetamilan.it - Milan, Modric torna in Nazionale: il CT Dalic convoca il rossonero

Altre letture consigliate

milan modric torna nazionaleModric sta continuando a stupire nonostante i 40 anni sia con il Milan che in Nazionale: i rossoneri pensano al rinnovo del contratto - Modric sta continuando a stupire nonostante i 40 anni sia con il Milan che in Nazionale: i rossoneri pensano al rinnovo del contratto Luka Modric è un campione senza tempo. Si legge su milannews24.com

milan modric torna nazionaleMilan, Ricci convince a metà: l'ex Torino difetta in coraggio e personalità, l'analisi - Ricci ha iscritto il suo nome nel tabellino con il suo primo assist con la maglia del Milan nel goal di Leão. calciomercato.com scrive

milan modric torna nazionaleIronman Modric: tutti i suoi grandi numeri in un Milan che cerca la vetta - Universale, infaticabile e ora anche inafferrabile Modric: mentre alcuni tra i compagni più bravi sono stati fermati da infortuni, Luka ha dribblato anche i guai e la stanchezza e prova a porta il Mil ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Modric Torna Nazionale