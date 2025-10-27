Milan Modric torna in Nazionale | il CT Dalic convoca il rossonero

Quest'oggi sono arrivate le convocazioni di Zlatko Dalic, CT della Croazia: Luka Modric, centrocampista del Milan, torna in Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric torna in Nazionale: il CT Dalic convoca il rossonero

