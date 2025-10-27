"La rosa è stata costruita volutamente così", Igli Tare dixit. "Sono contento dei calciatori che ho a disposizione", Massimiliano Allegri dixit. Diciannove giocatori di movimento: pochi, ma senza coppe europee non così pochi, sposando la logica del gruppo ristretto e sempre sul pezzo. Ora, però, nodi al pettine. Perché ai box ci sono e ci saranno ancora Christian Pulisic (lesione di basso grado al bicipite femorale), Adrien Rabiot (lesione del muscolo soleo), Ardon Jashari (frattura composta del perone) e Pervis Estupinan (distorsione alla caviglia). L’ecuadoriano, ieri, ha ancora lavorato a parte, al contrario di Ruben Loftus-Cheek che si è messo alle spalle l’affaticamento muscolare e si è allenato con il resto della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, la coperta è corta. A gennaio arrivano rinforzi