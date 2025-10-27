Milan coperta corta per Allegri | nel mercato di gennaio arriveranno rinforzi Ecco quali
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, riceverà dei rinforzi importanti nella sessione invernale di calciomercato. Società già al lavoro per accontentare le esigenze del tecnico ed ampliare un po' il parco giocatori. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Milano: la piazza coperta più grande d'Europa diventa passerella della moda. Il 16 ottobre 2025 si è svolto un evento straordinario a Palazzo Lombardia, dove la piazza coperta più grande d'Europa si è trasformata in una passerella di moda unica. https://lamil - X Vai su X
Chiara Patriarca, 52 anni, triestina, è la riservatissima professionista che convolerà a nozze con Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo e noto opinionista televisivo. L’amore è nato proprio a Venezia ma le nozze si terranno a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Milan, la coperta è corta. A gennaio arrivano rinforzi - Solo cinque cambi nelle ultime due gare, innesti in vista per attacco e difesa. Si legge su ilgiorno.it
Il QS titola sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Rinforzi in vista" - Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Riporta milannews.it
Milan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera - Milan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera. Lo riporta milannews24.com