Milan coperta corta per Allegri | nel mercato di gennaio arriveranno rinforzi Ecco quali

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, riceverà dei rinforzi importanti nella sessione invernale di calciomercato. Società già al lavoro per accontentare le esigenze del tecnico ed ampliare un po' il parco giocatori. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan coperta corta per allegri nel mercato di gennaio arriveranno rinforzi ecco quali

© Pianetamilan.it - Milan, coperta corta per Allegri: nel mercato di gennaio arriveranno rinforzi. Ecco quali

Contenuti che potrebbero interessarti

milan coperta corta allegriMilan, la coperta è corta. A gennaio arrivano rinforzi - Solo cinque cambi nelle ultime due gare, innesti in vista per attacco e difesa. Si legge su ilgiorno.it

milan coperta corta allegriIl QS titola sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Rinforzi in vista" - Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Riporta milannews.it

milan coperta corta allegriMilan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera - Milan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera. Lo riporta milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Coperta Corta Allegri