Milan Allegri su Modric | Gioca un calcio meraviglioso Più sta in campo e meglio è
In occasione della conferenza stampa che precede Atalanta-Milan, Massimiliano Allegri risponde a una domanda riguardante la gestione di Modric. Il tecnico livornese: "È talmente bravo a giocare in questo ruolo che sembra che corra di più". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Allegri striglia il Milan dopo il pari con il Pisa: "Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto importante" - facebook.com Vai su Facebook
Cracco e la ricetta-scudetto per il Milan: "Allegri è uno chef che fa la differenza, Leao un ingrediente decisivo" #cracco #allegri #milan - X Vai su X
Milan-Pisa palpitante, Athekame nel recupero evita il ko ad Allegri: finisce 2-2 a San Siro - Nel finale Pisa avanti con Nzola, Athekame pareggia al 93'. Riporta fanpage.it
Milan: Allegri su Leao, Modric, Nkunku e... - Reduce dal successo sulla Fiorentina, il Milan va a caccia di un'altra vittoria in campionato per consolidare il ... Si legge su msn.com
Milan, Allegri furioso: mancano i gol degli attaccanti: il tecnico chiede la svolta - E intanto arrivano Atalanta e Roma, due scontri diretti per saggiare il valore della squadra rossonera ... Segnala msn.com