Milan Allegri su Modric | Gioca un calcio meraviglioso Più sta in campo e meglio è

Pianetamilan.it | 27 ott 2025

In occasione della conferenza stampa che precede Atalanta-Milan, Massimiliano Allegri risponde a una domanda riguardante la gestione di Modric. Il tecnico livornese: "È talmente bravo a giocare in questo ruolo che sembra che corra di più". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan allegri su modric gioca un calcio meraviglioso pi249 sta in campo e meglio 232

Milan, Allegri su Modric: "Gioca un calcio meraviglioso. Più sta in campo e meglio è"

