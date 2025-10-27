Migrazione modelli educativi e i rischi della segregazione scolastica un focus con gli esperti

Mercoledì 29 ottobre, l'associazione Nuova Civiltà delle Macchine promuove l'incontro dal titolo "Scuola e migrazioni: differenze, mutamenti e contraddizioni nei percorsi educativi”, appuntamento decentrato del Festival delle Migrazioni 2025 di Modena.L’iniziativa nasce in collegamento con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Il nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo nell’Unione europea (COM(2020) 609 final) riconosce l’importanza di politiche coordinate che promuovano il coinvolgimento attivo dei migranti nella vita economica e sociale, elemento chiave per una gestione ordinat - facebook.com Vai su Facebook

