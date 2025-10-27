Migliaia di delfini cavalcano le onde tutti insieme | le impressionanti immagini dalla California

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al largo della California migliaia di delfini comuni hanno dato vita a una spettacolare corsa oceanica sincronizzata. Le ragioni dietro questo comportamento non sono ancora del tutto chiare, ma potrebbero essere legate all'alimentazione, alla socialità e al gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

