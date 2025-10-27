Migliaia di delfini cavalcano le onde tutti insieme | le impressionanti immagini dalla California
Al largo della California migliaia di delfini comuni hanno dato vita a una spettacolare corsa oceanica sincronizzata. Le ragioni dietro questo comportamento non sono ancora del tutto chiare, ma potrebbero essere legate all'alimentazione, alla socialità e al gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cronaca - Migliaia di euro di sanzioni nei confronti di un ristorante a Paternò: carenze igienico sanitarie, prodotti alimentari non tracciati e senza etichettatura Vai su Facebook
La spettacolare “corsa dei delfini”: in centinaia cavalcano le onde al largo della California - Al largo di Oceanside, in California, centinaia di delfini sono stati avvistati mentre nuotavano assieme in quella che viene definita "dolphin stampede". Secondo lastampa.it
La “corsa dei delfini”: in centinaia cavalcano insieme le onde al largo della California - Affascinante “dolphin stampede” al largo di Oceanside in California: centinaia di delfini comuni nuotano all’unisono, lo straordinario avvistamento durante un'escursione ... Da msn.com
Ipnotico spettacolo: migliaia di delfini danzano sull’acqua ripresi da un drone in California - Il fotografo e appassionato di vita marina Mauricio Tassara ha ripreso con il suo drone una scena ipnotica: una straordinaria «fuga» di delfini che nuotano insieme nell'oceano saltando all'unisono a ... Come scrive video.corriere.it