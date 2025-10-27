Microsoft rilascia un aggiornamento di emergenza per Windows Server | vulnerabilità critica CVE-2025-59287 già sfruttata dagli hacker
Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per correggere la vulnerabilità critica CVE-2025-59287 in Windows Server Update Services (WSUS). La falla, già sfruttata attivamente, consente l’esecuzione di codice remoto da parte di attaccanti non autenticati. La CISA ha emesso una direttiva vincolante per le agenzie federali e raccomanda a tutte le organizzazioni di aggiornare immediatamente i propri sistemi. Microsoft Edge rompe la barriera dei 300 ms: velocità record. Aggiornamento di emergenza per Windows Server: CVE-2025-59287. Microsoft ha confermato il rilascio di un aggiornamento di sicurezza straordinario per correggere una vulnerabilità critica che interessa Windows Server Update Services (WSUS). 🔗 Leggi su Pantareinews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Attenzione: il supporto per Windows 10 è terminato! Dal 14 ottobre 2025 Microsoft non rilascia più aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 e Office 2016/2019. Questo significa rischi concreti per la sicurezza dei dati e la continuità operativa. Non è il mo - facebook.com Vai su Facebook
Windows 11, un bug bloccava il ripristino del PC: Microsoft rilascia la patch - X Vai su X
Microsoft rilascia un aggiornamento di emergenza per tutti gli utenti di Windows 11 - Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di emergenza di Windows 11 per risolvere un bug che disabilitava le tastiere e i mouse USB nell'Ambiente di ripristino di Windows. notebookcheck.it scrive
Microsoft rilascia l'aggiornamento d'emergenza KB5061977 per Windows 11 - Microsoft rilascia l'aggiornamento KB5061977 per Windows 11 versione 24H2, risolvendo una vulnerabilità critica di sicurezza. Da webnews.it
Microsoft rilascia nuovo aggiornamento di emergenza KB5064489 per risolvere i problemi con Azure VM - Microsoft ha pubblicato un aggiornamento di emergenza per correggere un grave problema che impediva l'avvio delle macchine virtuali Azure in configurazioni specifiche. Segnala hwupgrade.it