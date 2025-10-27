Microsoft rilascia un aggiornamento di emergenza per Windows Server | vulnerabilità critica CVE-2025-59287 già sfruttata dagli hacker

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per correggere la vulnerabilità critica CVE-2025-59287 in Windows Server Update Services (WSUS). La falla, già sfruttata attivamente, consente l’esecuzione di codice remoto da parte di attaccanti non autenticati. La CISA ha emesso una direttiva vincolante per le agenzie federali e raccomanda a tutte le organizzazioni di aggiornare immediatamente i propri sistemi. Microsoft Edge rompe la barriera dei 300 ms: velocità record. Aggiornamento di emergenza per Windows Server: CVE-2025-59287. Microsoft ha confermato il rilascio di un aggiornamento di sicurezza straordinario per correggere una vulnerabilità critica che interessa Windows Server Update Services (WSUS). 🔗 Leggi su Pantareinews.com

