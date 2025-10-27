Microsoft prepara il debutto di Xbox Cloud Gaming Free | giochi in streaming gratis con pubblicità

Microsoft è pronta a rivoluzionare ancora una volta il mondo del gaming in cloud con una nuova versione gratuita e supportata da pubblicità di Xbox Cloud Gaming. L’obiettivo è ampliare l’accessibilità del servizio e permettere a milioni di nuovi giocatori di provare l’esperienza Xbox in streaming, anche senza un abbonamento attivo al Game Pass. Secondo fonti vicine all’azienda, il progetto è già in fase di test interno e consente ai dipendenti Microsoft di provare alcuni titoli selezionati gratuitamente. Il sistema integra brevi spot pubblicitari di circa due minuti prima di ogni sessione, una soluzione pensata per sostenere economicamente il servizio pur mantenendolo gratuito per l’utente finale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Microsoft prepara il debutto di Xbox Cloud Gaming Free: giochi in streaming gratis con pubblicità

Approfondisci con queste news

Valerio Marangon. . Cortemaggiore PC 26 ottobre 2025 Ammassamento il gruppo Alpini di Cortemaggiore si prepara per la sua festa di gruppo! - facebook.com Vai su Facebook

Xbox Next, in arrivo nel 2027: Microsoft prepara la nuova console - Sembra infatti che il colosso di Redmond non abbia alcuna intenzione di abbandonare il mercato hardware. Lo riporta tecnoandroid.it

PS6 e nuova Xbox puntano al lancio nel 2027 - Sony e Microsoft stanno pianificando il lancio delle console di nuova generazione entro i prossimi due anni secondo le ultime indiscrezioni del settore. Riporta msn.com

Perché il debutto di Rog Xbox Ally è importante per il mercato dei videogiochi - Il 16 ottobre debutta in Italia la ROG Xbox Ally la console portatile targata Asus e Microsoft. Scrive ilsole24ore.com