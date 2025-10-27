Microsoft 365 aumenta il prezzo degli abbonamenti con Copilot come pagare di meno

Dall’oggi al domani gli utenti Microsoft hanno visto aumentare da 99 euro a 129 euro il costo dell’abbonamento alla suite contenente il classico pacchetto Office e al cloud OneDrive. Un aumento, di fatto, pari al 30,3%. L’aumento di prezzo è automatico, e viene annunciato alcune settimane prima con una mail. Gli utenti, in pratica, vengono fatti passare dal piano Microsoft 365 Family Standard al piano Microsoft 365 Family. Qualcuno l’ha presa davvero male: in Australia l’Autorità garante della  concorrenza ha fatto causa alla Big Tech accusandola di avere ingannato 2,7 milioni di utenti. In Italia è possibile mantenere il piano a 99 euro, ma al costo di qualche rinuncia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

