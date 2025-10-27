Michel Hazanavicius a France Odeon 2025 | a Firenze la prima italiana di Carnets d’Ukraine

Giovedì 30 ottobre 2025, ore 17.00 – Sala Giordano, Palazzo Medici Riccardi (Via Camillo Cavour 3, Firenze). Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il regista premio Oscar di The Artist arriva a Firenze per presentare in prima italiana Carnets d’Ukraine (Allary Éditions), un taccuino di viaggio nato dalla scelta – personale e non dovuta – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

