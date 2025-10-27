Michael J Fox si racconta nel memoir Il ragazzo del futuro Facendo ridere e piangere
Una lettura intima ed entusiasmante sia per i fan di Ritorno al futuro che di Casa Keaton: nella sua autobiografia Future Boy, l'attore racconta un'istantanea della sua carriera. In libreria per TEA. Quando si compiono gli anni, di solito si riceve un regalo. Invece per i 40 anni di Ritorno al futuro è stato il suo protagonista Michael J. Fox a farlo a noi: il suo libro appena pubblicato da TEA, Il ragazzo del futuro, non è infatti definibile in altro modo se non come un regalo per i fan suoi e del suo film più famoso: un resoconto intimo, ricco di aneddoti e pensieri dietro le quinte del periodo folle ed entusiasmante in cui ha girato il film di Robert Zemeckis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
() Steven (Michael Douglas) racconta alla moglie sospettosa (Gwyneth Paltrow) una serie di bugie per allontanarla dalle sue tracce. ? IMDB: 6,6/10 (96.792 voti) Andrew Davis #Delittoperfetto * #MichaelDouglas (Steven - facebook.com Vai su Facebook
Michael J. Fox, la star di “Ritorno al Futuro” si racconta nel libro “Future Boy” - Icona indimenticabile del cinema anni ‘80 e ‘90, ha ricevuto la consacrazione a livello internazionale grazie al successo della saga ... Secondo unionesarda.it
Michael J. Fox, il ragazzo del futuro, che non si arrende al Parkinson, la buonanotte di Massimo Gramellini - Fox, l'attore consacrato alla fama da Ritorno al Futuro nei panni di Marty McFly e che colpito in giovane età dal morbo di ... Lo riporta la7.it
Michael J. Fox si racconta nel memoir Il ragazzo del futuro. Facendo ridere e piangere - Una lettura intima ed entusiasmante sia per i fan di Ritorno al futuro che di Casa Keaton: nella sua autobiografia Future Boy, Michael J. Si legge su movieplayer.it