Una lettura intima ed entusiasmante sia per i fan di Ritorno al futuro che di Casa Keaton: nella sua autobiografia Future Boy, l'attore racconta un'istantanea della sua carriera. In libreria per TEA. Quando si compiono gli anni, di solito si riceve un regalo. Invece per i 40 anni di Ritorno al futuro è stato il suo protagonista Michael J. Fox a farlo a noi: il suo libro appena pubblicato da TEA, Il ragazzo del futuro, non è infatti definibile in altro modo se non come un regalo per i fan suoi e del suo film più famoso: un resoconto intimo, ricco di aneddoti e pensieri dietro le quinte del periodo folle ed entusiasmante in cui ha girato il film di Robert Zemeckis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael J. Fox si racconta nel memoir Il ragazzo del futuro. Facendo ridere e piangere