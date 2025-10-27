Micaela Tempesta vince il Premio Bianca D’Aponte

Il treno rallenta. Si sente il clangore dovuto alle tenaglie dei freni che bloccano le ruote sulle rotaie. Clangore, Dio mio, sembro quasi Marinetti, e visto che siamo alla stazione centrale di Milano la cosa avrebbe anche una sua coerenza. Il treno si sta per fermare e noi siamo tutti quanti in piedi, le valige già recuperati, ognuno con indosso giubbotti, cento grammi, pastrani. Alziamo le mani, non in segno di resa, ma per un saluto veloce, che non pretenda baci e abbracci, frasi fatte come quei “sentiamoci” o “vediamoci presto, non facciamo passare un altro anno” che comunque ci diciamo con gli occhi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

micaela tempesta vince premioMicaela Tempesta vince ad Aversa il Premio Bianca d’Aponte 2025 - È Micaela Tempesta da Napoli a vincere il 21° “Premio Bianca d'Aponte”, il contest riservato a cantautrici in programma al teatro Cimarosa di ... Scrive lopinionista.it

