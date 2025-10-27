Mic 300 milioni dal Pnrr Cultura per parchi e giardini storici

Tempo di lettura: 3 minuti Il ministero della Cultura ha approvato un investimento complessivo di 300 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale. Lo stanziamento di fondi, reso possibile dall'attivazione del Pnrr Cultura (linea 2.3) e promosso dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha l'obiettivo di rafforzare il valore dei luoghi e l'attrattività urbana per residenti e turisti, di favorire lo sviluppo di funzioni con ricadute ambientali positive e di consolidare le capacità e le competenze nella gestione e nella manutenzione di tali spazi.

