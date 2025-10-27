Mic 300 milioni dal Pnrr Cultura per parchi e giardini storici

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Il ministero della Cultura ha approvato un investimento complessivo di 300 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale. Lo stanziamento di fondi, reso possibile dall’attivazione del Pnrr Cultura (linea 2.3) e promosso dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha l’obiettivo di rafforzare il valore dei luoghi e l’attrattività urbana per residenti e turisti, di favorire lo sviluppo di funzioni con ricadute ambientali positive e di consolidare le capacità e le competenze nella gestione e nella manutenzione di tali spazi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

mic 300 milioni dal pnrr cultura per parchi e giardini storici

© Anteprima24.it - Mic, 300 milioni dal Pnrr Cultura per parchi e giardini storici

Altre letture consigliate

mic 300 milioni pnrrMic, 300 milioni dal Pnrr Cultura per parchi e giardini storici - Il ministero della Cultura ha approvato un investimento complessivo di 300 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale. Secondo ansa.it

PNRR CULTURA, MIC: 300 MLN PER VALORIZZARE PARCHI E GIARDINI STORICI (1) - Il Ministero della Cultura ha approvato un investimento complessivo di 300 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale ... Lo riporta 9colonne.it

PNRR Cultura, oltre mille interventi in tutta Italia per l’accessibilità di biblioteche, musei e archivi - Con un investimento complessivo di 300 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR, sono stati avviati oltre mille interventi su tutto il territorio nazionale per migliorare l’accessibilità dei luoghi ... Si legge su orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Mic 300 Milioni Pnrr