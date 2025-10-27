Mia madre mi ha abbandonato Quando sono tornato a casa dopo la scuola non c’era nessuno Era completamente vuota | donna arrestata con il compagno

Le autorità del Texas hanno arrestato Erica Renee Sanders e Keven Dwayne Adams, accusati di abbandono e messa in pericolo di un minore senza intento di ritorno, dopo che un bambino di 12 anni è stato trovato da solo nel suo appartamento. Secondo quanto riportato nei verbali, la polizia è intervenuta il 17 ottobre in un complesso residenziale, a seguito di una segnalazione riguardante un presunto caso di abbandono. Gli agenti hanno trovato il minore, che ha raccontato: “ Sono tornato da scuola e l’appartamento era completamente vuoto. Mia madre e il suo compagno si erano trasferiti senza dirmelo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

