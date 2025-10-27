MIA-Cosmetics X SHEIN | 4 ispirazioni da passerella

Quattro look firmati Omar Turrini raccontano una nuova idea di make-up autentico, inclusivo e dallo stile contemporaneo. La nuova stagione si apre con un inno alla creatività e alla ricerca. Sotto la direzione di Omar Turrini, Key Make-up Artist del brand, il team MIA Cosmetics ha celebrato il make-up come forma d’espressione personale, portando sulla passerella del Fashion Show FW25 di SHEIN quattro beauty look che raccontano una visione di bellezza autentica, inclusiva e profondamente italiana. Le proposte make-up si muovono con naturalezza tra look quotidiani e proposte da sera, interpretando l’ecletticità degli outfit con texture raffinate e giochi di luce. 🔗 Leggi su 361magazine.com

