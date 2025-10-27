Mi sta venendo un colpo Amici il ballerino eliminato a sorpresa | Maria interdetta

News TV. I fan di Amici 25 non riescono ancora a crederci. Nella puntata di ieri è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole — pubblico, allievi e persino Maria De Filippi. Un momento improvviso, carico di tensione e incredulità: Tommaso Troso, uno dei ballerini più amati di questa edizione, è stato eliminato inaspettatamente dalla scuola. Nessuno, tantomeno lui, immaginava una fine così rapida e brusca del suo percorso. A prendere la decisione è stata la maestra Alessandra Celentano, nota per il suo carattere inflessibile e i giudizi severi. Durante il verdetto, l’atmosfera in studio si è fatta pesante. 🔗 Leggi su Tvzap.it

