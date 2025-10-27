Mi sono spuntate delle gobbe sulla fronte | Katie Price mostra il suo viso dopo il trattamento con il botox

Katie Price torna a far parlare di sé sui social. La 47enne, madre di cinque figli, ha condiviso su Snapchat e Instagram un primo piano della sua fronte dopo un trattamento estetico, mostrando rigonfiamenti evidenti. “ Ho delle GOBBE sulla fronte “, ha scritto la modella sulle sue storie, accompagnando le parole con un selfie che mostrava piccole protuberanze che si estendevano dalle sopracciglia fino al centro della fronte. Nel video successivo, Price ha spiegato di aver appena fatto delle iniezioni di botox: “Sono passata da questo.”, ha detto mostrando il suo “prima”, in cui si notavano diversi puntini neri, probabilmente i segni dei punti d’iniezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono spuntate delle gobbe sulla fronte”: Katie Price mostra il suo viso dopo il trattamento con il botox

