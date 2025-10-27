Mi dicevano che ero troppo giovane per avere il cancro | la storia di Milli e due anni di diagnosi sbagliate

Milli Tanner aveva 19 anni quando ha iniziato a soffrire di dolori addominali, sanguinamento e stanchezza. Per due anni i medici hanno attribuito i suoi sintomi a disturbi comuni, fino alla terribile scoperta: un cancro al colon allo stadio 3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Riccardo Cocchi dicevano che era troppo piccolo, che non aveva possibilità, che non ce l’avrebbe mai fatta. Ma lui non si è mai fermato. Non ha lasciato che i giudizi degli altri diventassero i suoi limiti. Ha continuato a lavorare, a crederci, a costruire il suo so - facebook.com Vai su Facebook

Lo dicono sempre più tennisti: si gioca troppo. Ma quante partite sono ? Abbiamo provato a rispondere alla domanda su Tennis Talk - X Vai su X

“Mi dicevano che ero troppo giovane per avere il cancro”: la storia di Milli e due anni di diagnosi sbagliate - “Mi dicevano che forse avevo bevuto troppo o che lavoravo troppo a lungo”, racconta oggi la giovane donna, che all’epoca faceva turni serali in un pub. Secondo fanpage.it