Mi dicevano che ero troppo giovane per avere il cancro | la storia di Milli e due anni di diagnosi sbagliate

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milli Tanner aveva 19 anni quando ha iniziato a soffrire di dolori addominali, sanguinamento e stanchezza. Per due anni i medici hanno attribuito i suoi sintomi a disturbi comuni, fino alla terribile scoperta: un cancro al colon allo stadio 3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dicevano ero troppo giovane“Mi dicevano che ero troppo giovane per avere il cancro”: la storia di Milli e due anni di diagnosi sbagliate - “Mi dicevano che forse avevo bevuto troppo o che lavoravo troppo a lungo”, racconta oggi la giovane donna, che all’epoca faceva turni serali in un pub. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dicevano Ero Troppo Giovane