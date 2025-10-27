Metrobus la prima fermata prende forma

Perugiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori del Metrobus e proseguono i sopralluoghi della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e dell’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, nei cantieri del Brt. Il Comune spiega che “questa mattina l’incontro con la direzione lavori e le aziende esecutrici si è tenuto al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Silvia Salis direzione Fratoianni e Bonelli. Prima della Leopolda si ferma da Avs. E si prende gli applausi - Perché la sindaca di Genova Silvia Salis, attesa nel pomeriggio alla kermesse renziana, ha deciso di fare una deviazione ancora più a Sud, direzione Roma. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Metrobus Prima Fermata Prende