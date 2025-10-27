Metrobus la prima fermata prende forma

Proseguono i lavori del Metrobus e proseguono i sopralluoghi della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e dell'assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, nei cantieri del Brt. Il Comune spiega che "questa mattina l'incontro con la direzione lavori e le aziende esecutrici si è tenuto al.

