Metro Linea 1 buone notizie per gli utenti | l' annuncio di Anm
Anm informa che da oggi, lunedì 27 ottobre, riapre la stazione di Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli.Il servizio, dunque, torna regolare sull'intera tratta.Chiusa al pubblico, invece, nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 ottobre la funicolare di Chiaia per manutenzione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
