Metro A fino a Torrevecchia il progetto da un miliardo pronto a novembre | il Campidoglio bussa al governo per i fondi
Il progetto del prolungamento della metro A verrà consegnato il 17 novembre e, solo allora, inizierà la parte difficile dell’opera: trovare i fondi. Un miliardo di euro circa per far arrivare la prima linea metropolitana fino a Torrevecchia, passando anche per la nuova fermata di Bembo.Metro A. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Stop ai treni in partenza da Piscinola sulla metro Linea 1 di Napoli. Attiva una navetta bus fino a Chiaiano, ma ancora nessuna indicazione relativa alla ripresa del servizio. - facebook.com Vai su Facebook
Roma metro A, due nuove stazioni: Bembo e Torrevecchia. Aggiudicata la gara di progettazione per il prolungamento - Dopo l'inaugurazione del cantiere del tram sulla Palmiro Togliatti, arriva un'altra buona notizia per mobilità capitolina, messa in ginocchio dai cantieri per il Giubileo e dai continui scioperi, a ... Lo riporta roma.corriere.it
Metropolitana, Brt e funivia. Casalotti aspetta ancora la soluzione al problema isolamento - Per quest’ultimo (partenza via Monti di Primavalle e arrivo in via Piolti de’ Bianchi a Torrevecchia ... Come scrive romatoday.it
Assessore Roma, aggiudicata gara progetto prolungamento Metro A - "È stata aggiudicata in questi giorni la gara per la progettazione del prolungamento della Metro A. ansa.it scrive