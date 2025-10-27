Meteo Roma del 27-10-2025 ore 06 | 15

meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio a te Ti isolati piovaschi sul Trentino Alto Adige nessuna variazione altrove in serata a te si Ampi spazi di sereno su tutti i settori al centro cieli in prevalenza irregolarmente nuvolosi Nel corso delle ore di urne ma senza fenomeni di rilievo associati in serata non sono previsti grossi cambiamenti con maggiori aperture nella notte al sud Al mattino coperto sulle regioni peninsulari con isolati piovaschi attesi sulla Campania al pomeriggio ancora molte nubi in transito specie sulla Sardegna poco e regolarmente nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con nuvolosità in progressivo allontanamento temperature minime massime stabili o da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

