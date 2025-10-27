Meteo pioggia al Sud Il tempo migliora per Halloween e per il weekend di Ognissanti
Ultima settimana di ottobre che si apre con un profondo vortice depressionario sulla Scandinavia e un piccolo promontorio anticiclonico in rimonta verso il Mediterraneo centrale. Condizioni di tempo in deciso miglioramento nelle prossime ore in Italia, solo residue piogge al Sud e qualche nevicata possibile sulle Alpi di confine generalmente oltre i 1400-1600 metri. Nei prossimi giorni avremo condizioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Meteo, Italia spaccata in due, pioggia al nord, caldo al sud. Con il ciclone di Halloween arriva il freddo - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Halloween e i fantasmi della Pioggia, il tempo peggiorerà - Meteo di fine ottobre: arriva una svolta autunnale Dopo un inizio settimana tranquillo e per lo più stabile grazie alla presenza dell’alta pressione, ... Lo riporta meteogiornale.it
Meteo Italia – spazio per un po’ di anticiclone, ma dovrebbe tornare il maltempo sugli ultimi giorni di ottobre - tempo in miglioramento in Italia grazie alla veloce rimonta dell'alta pressione, entro Halloween tornano piogge e temporali ... Riporta centrometeoitaliano.it
Meteo: domenica 26 caldo anomalo al Sud e sulle Isole! Tempo instabile - 7, in arrivo stasera (sabato 26), si sarà già allontanata mantenendo però un'atmosfera instabile. Secondo meteo.it