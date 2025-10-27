Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperature comprese tra 15 e 20°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, oggi poco nuvoloso: le previsioni per l’inizio della settimana