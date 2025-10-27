Meteo le previsioni in Campania per lunedì 27 ottobre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 27 ottobre ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3196m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per il 27 ottobre 2025 https://meteo.ansa.it - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
Allerta meteo su tutta la Campania da stasera fino alle 20 di domenica 26 ottobre - Maltempo su tutta la regione da stasera e fino a domenica sera. Riporta fanpage.it
Meteo a Napoli e in Campania: le previsioni di Halloween e del ponte di Ognissanti - Poi, una nuova perturbazione, dagli effetti e dalle conseguenze, in termini di apporti di pioggia, ancora incerti. msn.com scrive
Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla sulla Campania - Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo gialla valida dalla 20 di oggi alle 20 di domani, domenica ... Secondo ansa.it