Meteo le previsioni in Campania per lunedì 27 ottobre 2025

27 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, lunedì 27 ottobre ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3196m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

