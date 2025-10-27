Meteo le previsioni della settimana in Lombardia | si inizia col sole poi aria fredda e neve in montagna
Milano, lunedì 27 ottobre 2025 – Inizio settimana caratterizzato dal sole, perlomeno in pianura, poi da mercoledì il cambio di scenario con tempo instabile e abbassamento delle temperature. Questo le scenario sulla Lombardia per la settimana da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre 2025, secondo le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino. La settimana. Una bassa pressione sulle iole scandinave spinge infatti le perturbazioni contro la barriera alpina e qui la nuvolosità sarà estesa già da oggi. Nelle regioni sud-alpine, invece, oggi e domani saranno giornate soleggiate, asciutte e miti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
