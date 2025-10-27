Meteo Italia dal 27 ottobre – 2 novembre 2025 | stabile a inizio settimana piogge al Nord e sul Tirreno tra giovedì e venerdì più mite al Sud

Quadro generale. L’ultima settimana di ottobre parte stabile su molte regioni, poi tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre transita una perturbazione che porta piogge e rovesci soprattutto al Nord e sui versanti tirrenici del Centro–Sud. Clima in media o leggermente sopra: più mite al Centro-Sud e sulle Isole, più fresco e umido sulla Val . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

