Meteo Italia dal 27 ottobre – 2 novembre 2025 | stabile a inizio settimana piogge al Nord e sul Tirreno tra giovedì e venerdì più mite al Sud
Quadro generale. L’ultima settimana di ottobre parte stabile su molte regioni, poi tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre transita una perturbazione che porta piogge e rovesci soprattutto al Nord e sui versanti tirrenici del Centro–Sud. Clima in media o leggermente sopra: più mite al Centro-Sud e sulle Isole, più fresco e umido sulla Val . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Meteo, Italia spaccata in due, pioggia al nord, caldo al sud. Con il ciclone di Halloween arriva il freddo - facebook.com Vai su Facebook
#MeteoItalia | Martedì #21ottobre Maltempo al Nord che si sposterà progressivamente verso il Centro. ? ? Ultime previsioni #meteo: https://f.mtr.cool/yguzvlacrf Mappe previsionali: https://f.mtr.cool/glnrvbgihf - X Vai su X
Meteo, allerta gialla il 27 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio - Scatta l'allerta gialla in Italia per lunedì 27 ottobre 2025 per maltempo e criticità. meteo.it scrive
Meteo domani 27 ottobre: tempo in miglioramento in Italia con nubi sparse e schiarite, fenomeni sulle Alpi - Meteo: domani 27 ottobre tempo più asciutto in Italia con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, possibili fenomeni con neve sulle Alpi ... Da centrometeoitaliano.it
Meteo Italia – spazio per un po’ di anticiclone, ma dovrebbe tornare il maltempo sugli ultimi giorni di ottobre - tempo in miglioramento in Italia grazie alla veloce rimonta dell'alta pressione, entro Halloween tornano piogge e temporali ... Riporta centrometeoitaliano.it