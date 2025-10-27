Meteo a due facce per l’Italia | a inizio settimana sole e temperature miti ma nel weekend di Halloween a dominare sarà il maltempo

L’Italia si prepara a una settimana dal doppio volto, con un inizio all’insegna del sole e temperature miti, seguito da un brusco peggioramento proprio a ridosso di Halloween. È quanto emerge dalle previsioni di iLMeteo.it, secondo il meteorologo Federico Brescia, che conferma una temporanea rimonta anticiclonica destinata però a lasciare presto spazio a nuove piogge diffuse. Nei prossimi giorni il tempo si manterrà stabile e in gran parte soleggiato, grazie al ritorno dell’alta pressione che garantirà una tregua dopo le piogge della scorsa settimana. Le temperature resteranno sopra la media stagionale, con punte di 23-25°C al Centro-Sud e valori più contenuti al Nord. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

