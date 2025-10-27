Meredith Monk un’avventura da Leone
La sua non è una voce che racconta o che evoca altre dimensioni, ma è quella che la compositrice Joan La Barbara ha definito, usando il titolo di uno suo disco del 1976, "lo strumento originale", capace di mettere in connessione i “mondi lontanissimi“ così amati da Franco Battiato. Per questo il Leone d’oro della Biennale Musica 2025 alla carriera, consegnato da una visibilmente emozionata Caterina Barbieri, lunedì 20 ottobre, è un riconoscimento non solo al lavoro di Meredith Monk, ma a una idea di arte che trasfigura la realtà, mettendola però sempre al centro della propria opera. Per la ottantaduenne cantante e compositrice americana quello in Laguna è stato un “ritorno a casa“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Meredith Monk, MEREDITH MONK WITH KATIE GEISSINGER AND ALLISON SNIFFIN IN CONCERT - facebook.com Vai su Facebook
Credo nel potere curativo della musica come arte, ha detto accettando il premio, in particolare in tempi come questi è il modo di comunicare cuore a cuore e di superare barriere di ogni tipo. Il Leone d'Oro alla carriera a Meredith Monk, raccontato a Radio3 Sui - X Vai su X
Meredith Monk, un’avventura da Leone - Un concerto antologico e all’Arsenale l’installazione “Songs of Ascension Shrine“ ... quotidiano.net scrive
Meredith Monk. Tutto è connesso: il Leone d’Oro alla carriera - Alla Biennale Musica 2025, la compositrice e performer statunitense riceve il Leone d’Oro alla carriera. Si legge su indie-eye.it
Meredith Monk Leone d'Oro alla carriera alla Biennale Musica - Prima del conferimento del Leone d'Oro, Meredith Monk è stata omaggiata dal fotografo Lorenzo Cappellini con u'immagine storica scattata nel 1975, durante una delle sue prime apparizioni in Italia ... Secondo adnkronos.com