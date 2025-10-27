La sua non è una voce che racconta o che evoca altre dimensioni, ma è quella che la compositrice Joan La Barbara ha definito, usando il titolo di uno suo disco del 1976, "lo strumento originale", capace di mettere in connessione i “mondi lontanissimi“ così amati da Franco Battiato. Per questo il Leone d’oro della Biennale Musica 2025 alla carriera, consegnato da una visibilmente emozionata Caterina Barbieri, lunedì 20 ottobre, è un riconoscimento non solo al lavoro di Meredith Monk, ma a una idea di arte che trasfigura la realtà, mettendola però sempre al centro della propria opera. Per la ottantaduenne cantante e compositrice americana quello in Laguna è stato un “ritorno a casa“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meredith Monk, un’avventura da Leone